08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
08:44  08 жовтня
У Києві малолітні діти підпалили під'їзд багатоповерхівки
08:28  08 жовтня
На Київщині помер чоловік, який приїхав проходити військово-лікарську комісію
08 жовтня 2025, 10:13

Закупівля "із націнкою": на Закарпатті судитимуть правоохоронця за переплату майже мільйона гривень за обладнання

08 жовтня 2025, 10:13
Фото: ДБР
Завершено досудове розслідування щодо правоохоронця із Закарпаття, який організував закупівлю мережевого обладнання за завищеними цінами на майже 1 млн гривень. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що у 2022 році між правоохоронним органом та комерційною структурою був укладений договір на закупівлю обладнання для реконструкції інформаційно-комунікаційних систем оперативно-координаційних центрів.

Посадовець, відповідальний за закупівлю, не провів належного аналізу ринку та не перевірив достовірність цінових пропозицій. За результатами експертизи, обладнання було закуплене на 952 тисячі гривень дорожче від середньоринкової вартості.

Фігуранта викрили у серпні цього року. Його обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.

Закарпаття суд ДБР закупівля обладнання правоохоронець
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
