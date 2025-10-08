Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування щодо правоохоронця із Закарпаття, який організував закупівлю мережевого обладнання за завищеними цінами на майже 1 млн гривень. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє Держбюро розслідування, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що у 2022 році між правоохоронним органом та комерційною структурою був укладений договір на закупівлю обладнання для реконструкції інформаційно-комунікаційних систем оперативно-координаційних центрів.

Посадовець, відповідальний за закупівлю, не провів належного аналізу ринку та не перевірив достовірність цінових пропозицій. За результатами експертизи, обладнання було закуплене на 952 тисячі гривень дорожче від середньоринкової вартості.

Фігуранта викрили у серпні цього року. Його обвинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Посадовцю загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі викрили директора компанії, який привласнив 6 млн грн, виділені на відновлення будинку після обстрілів. Фігуранту оголосили підозру.