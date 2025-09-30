На Закарпатті рятувальники знайшли грибника, який заблукав у лісі
Поблизу села Тур’ї Ремети Ужгородського району 29 вересня під час збирання грибів заблукав 73-річний місцевий житель
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.
Родичі занепокоїлися, адже чоловік тривалий час не повертався додому. Вони звернулися за допомогою до ДСНС.
На пошуки вирушили гірські рятувальники. Менш ніж за годину спільно з волонтерами вони знайшли грибника неподалік села.
Медичної допомоги чоловік не потребував, тож рятувальники вивели його з лісу та передали рідним.
Нагадаємо, 29 вересня у Карпатах рятувальники знайшли матір і її 14-річного сина, які заблукали на Говерлі через різке погіршення погоди.
