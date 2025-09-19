В горах на Закарпатье туристу с приступом эпилепсии помогли спасатели
Вечером 17 сентября в Карпатах близ горы Близнец туристу из Ивано-Франковской области стало плохо во время прохождения маршрута. У парня произошел приступ эпилепсии
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
На помощь отправились горные поисковики из Квасов вместе с медиком.
Когда специалисты добрались до 21-летнего пострадавшего, его состояние стабилизировалось. Медик проверил давление и уровень сахара в крови. После осмотра парня транспортировали в село Квасы и передали врачам экстренной медицинской помощи.
Напомним, на Прикарпатье спасли туриста из Житомира, заблудившегося в горах. Он потерял ориентир недалеко от горы Малая Близница.
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
