Вечером 17 сентября в Карпатах близ горы Близнец туристу из Ивано-Франковской области стало плохо во время прохождения маршрута. У парня произошел приступ эпилепсии

На помощь отправились горные поисковики из Квасов вместе с медиком.

Когда специалисты добрались до 21-летнего пострадавшего, его состояние стабилизировалось. Медик проверил давление и уровень сахара в крови. После осмотра парня транспортировали в село Квасы и передали врачам экстренной медицинской помощи.

