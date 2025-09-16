Фото: ГСЧС

В понедельник, 15 сентября, спасатели помогли мужчине, заблудившемуся неподалеку от горы Малая Близница в Раховском районе

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Турист в 10:35 сам сообщил спасателям о том, что потерял ориентир и не может двигаться дальше.

На поиски отправились специалисты горного поисково-спасательного отделения села Квасы. В 12:40 они нашли мужчину – 47-летнего жителя Житомира. Его состояние было удовлетворительным, в медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели доставили туриста в село Квасы. От госпитализации он отказался.

Напомним, в начале сентября в Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась при спуске с горы Петрос. Ей на помощь пришли спасатели.