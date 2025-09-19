Фото: ДСНС

Ввечері 17 вересня у Карпатах поблизу гори Близниця туристу з Івано-Франківщини стало зле під час проходження маршруту. У хлопця стався напад епілепсії

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

На допомогу вирушили гірські пошуковці з Квасів разом із медиком.

Коли фахівці дісталися до 21-річного постраждалого, його стан стабілізувався. Медик перевірив тиск та рівень цукру в крові. Після огляду хлопця транспортували до села Кваси та передали лікарям екстреної медичної допомоги.

