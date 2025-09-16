12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
16 вересня 2025, 11:28

В Ужгороді вночі сталася пожежа в лікарні: загинув пацієнт

16 вересня 2025, 11:28
Фото: ДСНС
Вночі 16 вересня в Ужгородській міській багатопрофільній лікарні спалахнула пожежа. Вогонь охопив палату на п’ятому поверсі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Пожежа виникла близько третьої ночі. На момент прибуття рятувальників персонал медзакладу встиг евакуювати 69 пацієнтів у безпечне місце. Однак 74-річний чоловік отруївся продуктами горіння та йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося – чоловік помер.

Площа займання становила близько 20 кв.м. Рятувальники за пів години повністю ліквідували пожежу.

Загалом на місці працювали 32 вогнеборці, залучались 9 одиниць техніки.

Причини займання з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 11 вересня в одному із районів Запоріжжя спалахнула масштабна пожежа. Горіло одноповерхове складське приміщення.

16 вересня 2025
16 вересня 2025, 12:35
