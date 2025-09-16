В Ужгороді вночі сталася пожежа в лікарні: загинув пацієнт
Вночі 16 вересня в Ужгородській міській багатопрофільній лікарні спалахнула пожежа. Вогонь охопив палату на п’ятому поверсі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Пожежа виникла близько третьої ночі. На момент прибуття рятувальників персонал медзакладу встиг евакуювати 69 пацієнтів у безпечне місце. Однак 74-річний чоловік отруївся продуктами горіння та йому стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося – чоловік помер.
Площа займання становила близько 20 кв.м. Рятувальники за пів години повністю ліквідували пожежу.
Загалом на місці працювали 32 вогнеборці, залучались 9 одиниць техніки.
Причини займання з’ясовують правоохоронці.
