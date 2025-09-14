08:31  14 вересня
14 вересня 2025, 15:48

На Закарпатті затримали 33-річного українця, який видавав себе за іноземця і намагався підкупити прикордонників

14 вересня 2025, 15:48
ілюстративне фото: з відкритих джерел
На кордоні зі Словаччиною на спробі незаконного виїзду викрили 33-річного громадянина України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Чоловік прямував пішки через пункт пропуску "Малий Березний". На паспортний контроль він надав закордонний паспорт громадянина Саудівської Аравії. Документ містив ознаки повної підробки.

Чоловік вдавав, що є іноземцем і спілкувався лише англійсько. Коли порушник зрозумів, що його викрили, перейшов на українську та дістав схований паспорт громадянина України.

Крім того, він пропонував прикордонному наряду хабар у розмірі 100 000 гривень.

Згодом правопорушник зізнався, що він родом зі Львова і мав намір потрапити до родичів у Бельгію. Сфальшований паспорт йому надіслали з Саудівської Аравії, звідки родом його батько.

Тепер горе-мандрівнику загрожує штраф і навіть позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку вересня на Закарпатті затримали організатора нелегального переправлення людей до Румунії. Ним виявився 24-річний місцевий житель.

