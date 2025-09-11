Фото: Нацполіція

10 вересня російські війська завдали 527 ударів по населених пунктах Запорізької області. Є поранені місцеві жителі

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За добу російські військові атакували область 374 разів безпілотниками, також завдали 11 ударів з авіації та ще 5 ударів із реактивних систем залпового вогню. Крім того, зафіксували 137 артилерійську атаку.

У Васильківському районі внаслідок атаки поранено 68-річного чоловіка. Також минулої доби росіяни атакували безпілотником Запоріжжя: постраждало троє людей.

Під обстрілами перебували: Запоріжжя, Біленьке Запорізького району, Плавні, Приморське Василівського району, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Червоне, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Залізничне, Успенівка, Червоне, Преображенка Новоандріївка Пологівського району.

"На місцях ворожих обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та УСБУ. За фактами воєнних злочинів відкриті кримінальні провадження. Правова кваліфікація – ч. 1 ст. 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, увечері 10 вересня на Полтавщині російський безпілотник вдарив по цивільному мотоциклу. Внаслідок ворожої атаки постраждав 16-річний підліток. Він отримав тяжкі травми, його госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімаційному відділенні у вкрай тяжкому стані.