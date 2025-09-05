З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС
Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із ЄС завдяки новій залізничній колії
Як передає RegioNews, про це повідомив Володимир Зеленський.
За його словами, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.
"Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці серпня на Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну. За його словами, він мав на меті відвідати Україну з метою туризму.
