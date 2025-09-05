З Ужгорода буде пряма залізнична колія до ЄС

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Ужгород став першим обласним центром, що буде зʼєднаний із ЄС завдяки новій залізничній колії

Як передає RegioNews, про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, 5 вересня відбулося відкриття ділянки євроколії Ужгород – Чоп.

"Попереду ще багато роботи – розбудова євроколії до Львова, також триває розвиток залізничного сполучення на інших напрямках. Це дуже важливо, що під час війни, попри всі виклики, ми робимо проєкти, які обʼєднують", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, наприкінці серпня на Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну. За його словами, він мав на меті відвідати Україну з метою туризму.