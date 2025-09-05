Фото: ДСНС

Інцидент стався 3 вересня. Мешканка Дніпра разом із чоловіком вирушила в Карпати, аби піднятися на вершину гори Петрос

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Під час спуску з гори 29-річна вагітна туристка невдало стала на ногу й отримала травму.

На допомогу вирушили рятувальники з села Кваси. Вони знайшли подружжя за координатами, наклали жінці шину та зафіксували пошкоджену ногу.

Травмовану транспортували квадроциклом до Квасів і передали медикам "швидкої".

На щастя, із жінкою все гаразд.

Нагадаємо, раніше на Львівщині розшукали зниклих підлітків, які кілька днів блукали в горах. На щастя, вони не постраждали й меддопомоги не потребували.