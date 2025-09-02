Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування щодо заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин на Закарпатті

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Встановлено, що посадовець організував схему систематичного вимагання грошей від підлеглих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, протягом тривалого часу військовий вимагав кошти за вирішення різних службових питань. Серед них були оформлення відпусток, приховування дисциплінарних порушень, а також допомога у переведенні до інших підрозділів чи уникненні відряджень у район бойових дій. За окремі послуги посадовець обіцяв не повідомляти про самовільне залишення частини.

Суми хабарів коливалися від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів США. Зокрема, під час однієї з угод фігурант запропонував солдату, який повернувся після самовільного залишення частини, за 1 тисячу доларів США допомогу у переведенні на тилову посаду. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабара – 500 доларів США.

Операція проводилась у квітні 2025 року у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ. Заступника командира судитимуть за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

