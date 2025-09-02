09:38  02 вересня
На Рівненщині 14-річна дівчина побила молодшу школярку: поліція відкрила кримінальну справу
08:17  02 вересня
Вибух на Одещині: хлопець постраждав після того, як підняв невідомий предмет
10:06  02 вересня
Настя Каменських залишила Україну та працює у США після мовного скандалу
02 вересня 2025, 10:38

До $3 тисяч: на Закарпатті військового посадовця викрили на хабарях

02 вересня 2025, 10:38
Фото: ДБР
Завершено досудове розслідування щодо заступника командира батальйону з психологічної підтримки однієї з військових частин на Закарпатті

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Встановлено, що посадовець організував схему систематичного вимагання грошей від підлеглих. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, протягом тривалого часу військовий вимагав кошти за вирішення різних службових питань. Серед них були оформлення відпусток, приховування дисциплінарних порушень, а також допомога у переведенні до інших підрозділів чи уникненні відряджень у район бойових дій. За окремі послуги посадовець обіцяв не повідомляти про самовільне залишення частини.

Суми хабарів коливалися від 30 тисяч гривень до 3 тисяч доларів США. Зокрема, під час однієї з угод фігурант запропонував солдату, який повернувся після самовільного залишення частини, за 1 тисячу доларів США допомогу у переведенні на тилову посаду. Правоохоронці затримали посадовця під час отримання другої частини хабара – 500 доларів США.

Операція проводилась у квітні 2025 року у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ. Заступника командира судитимуть за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – прийняття пропозиції та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, у Житомирській області викрили масштабну схему ухилення від мобілізації: зловмисники підробляли довідки про постійне місце проживання. Організатори схеми шукали охочих уникнути призову за гроші та координували угоди через власні зв’язки.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
