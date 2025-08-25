21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 23:45

На Закарпатті викрили масштабний наркобізнес

25 серпня 2025, 23:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинців, які заробляли на наркотиках. Під час обшуків у них знайшли наркотики та багато готівки в доларах та євро

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Лідером злочинної групи виявився 40-річний житель Ужгорода. Відомо, раніше він уже відбував покарання за злочини, пов'язані з наркотиками. До "бізнесу" він залучив ще чотирьох раніше судимих чоловіків, серед яких і уродженець РФ.

Зловмисники розфасовували заборонений товар, контактували з наркозалежними клієнтами та збували їм заборонені речовини. Відомо, що на цьому вони заробляли близько пів мільйона гривень щомісяця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 70 грамів метамфетаміну, 2,5 кілограми марихуани, а також гроші, здобуті злочинним шляхом — 12 000 доларів, 8 000 євро та 40 000 гривень.

Усіх п'ятьох зловмисників помістили до ізолятора. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 10 членам злочинної організації, що займалась збутом кокаїну в Києві та Одесі в період дії комендантської години.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
наркотики поліція Закарпаття
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Катерина Кузнецова розповіла, чи пропонували їй колись роль "через ліжко"
26 серпня 2025, 03:30
Подарунок для себе: співачка Анна Трінчер порадувала собі машину мрію
26 серпня 2025, 02:50
Відомому українському актору відірвало палець в розважальному центрі
26 серпня 2025, 02:30
"Він досі застряг у СРСР": Фагон розповів, чому він не спілкується з братом
26 серпня 2025, 01:50
В Україні за тиждень змінились ціни на овочі: що подорожчало
26 серпня 2025, 01:30
Трамп розповів, про що він говорив із Путіним
26 серпня 2025, 00:55
Співачка Оля Цибульська розповіла, під яку пісню стався її перший раз
26 серпня 2025, 00:30
В Україні знову дорожчає лохина: які тепер ціни
25 серпня 2025, 23:35
На Харківщині викрили розкрадання коштів на ремонті дороги
25 серпня 2025, 23:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »