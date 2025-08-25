Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці викрили злочинців, які заробляли на наркотиках. Під час обшуків у них знайшли наркотики та багато готівки в доларах та євро

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Лідером злочинної групи виявився 40-річний житель Ужгорода. Відомо, раніше він уже відбував покарання за злочини, пов'язані з наркотиками. До "бізнесу" він залучив ще чотирьох раніше судимих чоловіків, серед яких і уродженець РФ.

Зловмисники розфасовували заборонений товар, контактували з наркозалежними клієнтами та збували їм заборонені речовини. Відомо, що на цьому вони заробляли близько пів мільйона гривень щомісяця.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 70 грамів метамфетаміну, 2,5 кілограми марихуани, а також гроші, здобуті злочинним шляхом — 12 000 доларів, 8 000 євро та 40 000 гривень.

Усіх п'ятьох зловмисників помістили до ізолятора. Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру 10 членам злочинної організації, що займалась збутом кокаїну в Києві та Одесі в період дії комендантської години.