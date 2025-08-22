09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
22 серпня 2025, 10:57

Втеча через Карпати: поліція на Закарпатті зловила "гідів" ухилянтів

22 серпня 2025, 10:57
Фото: Національна поліція
Читайте также
У Закарпатській області поліція спільно з прикордонниками та СБУ затримала групу місцевих жителів, які організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку до Румунії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що серед фігурантів – 23-річний та 21-річний мешканці прикордонного району. За 11 тисяч євро вони обіцяли військовозобов'язаним безперешкодний перетин державного кордону.

Схема працювала так: клієнтів спершу доставляли автомобілем до села Богдан, далі – мотоциклом до кордону, після чого чоловіки потрапляли до Румунії пішки через гори.

Правоохоронці затримали зловмисників "на гарячому", коли ті саме супроводжували чергового клієнта.

Під час обшуку вилучено готівку, авто, мотоцикл та мобільні телефони, які використовувались у злочинній діяльності.

За фактом порушення відкрито кримінальне провадження. Затриманим загрожує до 9 років позбавлення волі.

Слідчі дії тривають — поліція встановлює можливих співучасників.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті викрили зловмисників, які організували схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За 5 тисяч доларів вони пропонували чоловіку допомогу у втечі до Румунії поза офіційними пунктами пропуску.

Раніше на Харківщині мобілізували поліцейського, який намагався вивезти ухилянта за кордон. У Нацполіції розпочали службове розслідування.

Закарпаття Карпати горы ухилення від мобілізації військовозобовʼязані війна мобілізація
