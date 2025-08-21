Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево

фото: Anadolu Ajansı

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением по поводу российской атаки на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook.

Венгерский лидер вместо осуждения РФ отметил, что "усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться".

Он также сообщил, что в четверг на заседании его правительство рассмотрело "последствия российских ракетных обстрелов Мукачево".

Орбан добавил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.

Напомним, 21 августа российская ракета попала по американской компании по изготовлению электроники в Закарпатье. В результате атаки пострадали по меньшей мере 16 человек.