19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
19:37  21 августа
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
UA | RU
UA | RU
21 августа 2025, 19:43

Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево

21 августа 2025, 19:43
Читайте також українською мовою
фото: Anadolu Ajansı
Читайте також
українською мовою

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с заявлением по поводу российской атаки на Закарпатье

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Орбана в Facebook.

Венгерский лидер вместо осуждения РФ отметил, что "усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться".

Он также сообщил, что в четверг на заседании его правительство рассмотрело "последствия российских ракетных обстрелов Мукачево".

Орбан добавил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины в Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.

Напомним, 21 августа российская ракета попала по американской компании по изготовлению электроники в Закарпатье. В результате атаки пострадали по меньшей мере 16 человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ Мукачево Закарпатье Завод атака Орбан
Завод в Закарпатье, куда попали россияне, до сих пор горит
21 августа 2025, 15:59
ДТП в Закарпатье: столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
20 августа 2025, 19:22
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
20 августа 2025, 12:45
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Зеленский призвал продолжать давление на Россию
21 августа 2025, 20:39
Участники боевых действий смогут получить дополнительный отпуск
21 августа 2025, 20:09
Еще одно озеро исчезло на Харьковщине
21 августа 2025, 19:56
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
21 августа 2025, 19:37
Суд признал законным строительство на горной долине Руна в Закарпатье
21 августа 2025, 19:26
Украина сможет производить более 200 ракет "Фламинго" в месяц
21 августа 2025, 18:47
"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории
21 августа 2025, 18:17
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 18:09
В Черниговской области оккупанты атаковали села дронами: пострадали две женщины
21 августа 2025, 18:00
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виталий Шабунин
Сергей Фурса
Все блоги »