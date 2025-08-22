04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 09:01

У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ

22 серпня 2025, 09:01
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Станом на 07:40 22 серпня у Мукачеві триває ліквідація пожежі, спричиненої російським обстрілом 21 серпня

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що для боротьби з вогнем та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники і 15 одиниць техніки.

На місці події також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці.

Нагадаємо, за даними очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 людей.

Раніше повідомлялося, 21 серпня Росія завдала ракетного удару по Мукачеву. Ворог атакував дочірнє підприємство міжнародної корпорації Flex Ltd., яке працює в Україні з 2002 року.

Як відомо, в ніч на 21 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр". Основним напрямком удару цієї ночі стали західні регіони. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, а також на Закарпатті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття Мукачево Завод війна атака пожежа цивільні поранені
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
21 серпня 2025, 19:43
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Співробітника НАБУ і його батька викрили у незаконних оборудках з РФ: нові деталі у справі
22 серпня 2025, 10:35
В Офісі Президента планують кадрові зміни – там працюватимуть ветерани та військові
22 серпня 2025, 10:17
Каністри замість кранів: на окупованій Донеччині воду подають раз на кілька тижнів
22 серпня 2025, 10:12
Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок
22 серпня 2025, 09:56
В Україні створять бюро з розслідування транспортних аварій
22 серпня 2025, 09:55
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
22 серпня 2025, 09:35
У Криму через пересохлі свердловини шість сіл Бахчисарайського району залишилися без води
22 серпня 2025, 09:26
На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52
Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття
22 серпня 2025, 08:44
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »