У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ

Скриншот із відео

Станом на 07:40 22 серпня у Мукачеві триває ліквідація пожежі, спричиненої російським обстрілом 21 серпня

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що для боротьби з вогнем та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники і 15 одиниць техніки.

На місці події також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці.

Нагадаємо, за даними очільника Закарпатської ОВА Мирослава Білецького, кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 людей.

Раніше повідомлялося, 21 серпня Росія завдала ракетного удару по Мукачеву. Ворог атакував дочірнє підприємство міжнародної корпорації Flex Ltd., яке працює в Україні з 2002 року.

Як відомо, в ніч на 21 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр". Основним напрямком удару цієї ночі стали західні регіони. Вибухи було чутно у Львові, Луцьку, Рівному, а також на Закарпатті.