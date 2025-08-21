Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті
Депутат Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ Владислав Каськів хоче збудувати гірськолижний курорт "Боржава" на Закарпатті
Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.
За даними журналістів, для цього він їздить в Київ на обговорення с нардепом Сергієм Львочкіним, чиновниками та забудовниками.
Згідно з розслідуванням, Каськів та Льовочкін щонайменше двічі зустрічалися з нардепом Ігорем Палицею. Той підтвердив обговорення проєкту курорту в Пилипці.
Також на зустрічах в інші дні журналісти помітили експрезидента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.
Нагадаємо, суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті. Перед цим на полонині Руна дозволили будувати вітряки.
