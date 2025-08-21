19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 22:39

Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті

21 серпня 2025, 22:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Депутат Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ Владислав Каськів хоче збудувати гірськолижний курорт "Боржава" на Закарпатті

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, для цього він їздить в Київ на обговорення с нардепом Сергієм Львочкіним, чиновниками та забудовниками.

Згідно з розслідуванням, Каськів та Льовочкін щонайменше двічі зустрічалися з нардепом Ігорем Палицею. Той підтвердив обговорення проєкту курорту в Пилипці.

Також на зустрічах в інші дні журналісти помітили експрезидента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.

Нагадаємо, суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті. Перед цим на полонині Руна дозволили будувати вітряки.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття курорти строительство розслідування
У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59
На Закарпатті російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки, – Сибіга
21 серпня 2025, 09:45
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
20 серпня 2025, 12:45
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
21 серпня 2025, 23:11
Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ
21 серпня 2025, 22:49
У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25
Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі
21 серпня 2025, 22:16
У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59
У Кропивницькому загорівся університет: загинули люди
21 серпня 2025, 21:56
Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше
21 серпня 2025, 21:19
У Дніпрі чоловік розтрощив три авто та напав на власників
21 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »