Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Депутат Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ Владислав Каськів хоче збудувати гірськолижний курорт "Боржава" на Закарпатті

Як передає RegioNews, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними журналістів, для цього він їздить в Київ на обговорення с нардепом Сергієм Львочкіним, чиновниками та забудовниками.

Згідно з розслідуванням, Каськів та Льовочкін щонайменше двічі зустрічалися з нардепом Ігорем Палицею. Той підтвердив обговорення проєкту курорту в Пилипці.

Також на зустрічах в інші дні журналісти помітили експрезидента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.

Нагадаємо, суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті. Перед цим на полонині Руна дозволили будувати вітряки.