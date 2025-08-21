У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

фото: Закарпатська ОВА

Кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 людей

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, станом на вечір 21 серпня, кількість потерпілих сягає вже 23 особи.

У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції, зазначив очільник області.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Раніше Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву. За його словами, міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.