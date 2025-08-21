19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 21:59

У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

21 серпня 2025, 21:59
Читайте также на русском языке
фото: Закарпатська ОВА
Читайте также
на русском языке

Кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві зросла до 23 людей

Як передає RegioNews, про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

За його словами, станом на вечір 21 серпня, кількість потерпілих сягає вже 23 особи.

У стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції, зазначив очільник області.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Раніше Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву. За його словами, міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Мукачево Закарпаття Завод атака постраждалі Білецький Мирослав Золтанович
Завод на Закарпатті, куди влучили росіяни, досі горить
21 серпня 2025, 15:59
ДТП на Закарпатті: зіткнулись дві іномарки, є постраждалі
20 серпня 2025, 19:22
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
20 серпня 2025, 12:45
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше
21 серпня 2025, 21:19
Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію
21 серпня 2025, 20:39
Учасники бойових дій зможуть отримати додаткову відпустку
21 серпня 2025, 20:09
Ще одне озеро зникло на Харківщині
21 серпня 2025, 19:56
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
21 серпня 2025, 19:43
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
21 серпня 2025, 19:37
Суд визнав законним будівництво на полонині Руна на Закарпатті
21 серпня 2025, 19:26
Україна зможе виробляти понад 200 ракет "Фламінго" на місяць
21 серпня 2025, 18:47
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями
21 серпня 2025, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »