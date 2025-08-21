19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 19:43

Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву

21 серпня 2025, 19:43
фото: Anadolu Ajansı
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою щодо російської атаки на Закарпаття

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Орбана у Facebook.

Угорський лідер, замість засудження РФ, зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися".

Він також повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Орбан додав, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

Нагадаємо, 21 серпня російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки на Закарпатті. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 16 осіб.

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
07 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
