Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Орбана у Facebook.

Угорський лідер, замість засудження РФ, зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися".

Він також повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".

Орбан додав, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.

Нагадаємо, 21 серпня російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки на Закарпатті. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 16 осіб.