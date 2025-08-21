Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із заявою щодо російської атаки на Закарпаття
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Орбана у Facebook.
Угорський лідер, замість засудження РФ, зазначив, що "зусилля, спрямовані на встановлення миру, та переговорний процес, започаткований президентом Трампом, мають продовжуватися".
Він також повідомив, що у четвер на засіданні його уряд розглянув "наслідки російського ракетного обстрілу Мукачева".
Орбан додав, що міністр закордонних справ Петер Сійярто провів консультації з представниками угорської громади на Закарпатті, яким уряд Угорщини запропонував допомогу.
Нагадаємо, 21 серпня російська ракета влучила по американській компанії з виготовлення електроніки на Закарпатті. Внаслідок атаки постраждало щонайменше 16 осіб.