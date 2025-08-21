Завод на Закарпатті, куди влучили росіяни, досі горить
На заводі у Мукачеві, куди влучили росіяни, досі вирує величезна пожежа
Як передає RegioNews, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Рятувальники локалізували масштабну пожежу, площею 7 тис. кв. м., спричинену ракетним обстрілом у Мукачево", – йдеться у повідомленні.
Тим часом кількість постраждалих зросла до 16 людей.
У ліквідації наслідків ворожої атаки беруть участь 96 рятувальників і 20 одиниць техніки. Також залучений пожежний потяг Укрзалізниці.
Нагадаємо, 21 серпня Росія завдала ракетного удару по Мукачеву. Ворог атакував дочірнє підприємство міжнародної корпорації Flex Ltd., яке працює в Україні з 2002 року.
