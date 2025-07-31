06:40  31 июля
В Полтавской области Mercedes сбил на переходе подростка и женщину
05:05  31 июля
На побережье Одесской области вынесло морскую мину
02:35  31 июля
В Словении в смертельном ДТП погибли украинцы
UA | RU
UA | RU
31 июля 2025, 04:40

Певица Злата Огневич призналась, что покупает в секс-шопах

31 июля 2025, 04:40
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Популярная певица призналась, что может ходить в магазины для взрослых. По ее словам, она этого не стесняется

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Певица рассказала, что она не стесняется того, чтобы сходить в магазин секс-игрушек. Она рассказала, что ей нравится покупать интимные товары. В частности, она выбирает игрушки, имеющие разную форму, цвета и интенсивность вибрации.

"Я хожу, мне нравится. Мне нравятся более современные игрушки необычной формы, цветов и всего прочего", – откровенно рассказала артистка.

Напомним, в 2021 году Злата Огневич была героиней шоу "Холостячка". После проекта у нее были отношения с победителем, Андреем Задворным. Однако отношения очень скоро закончились разрывом. После этого артистка не рассказывала о личной жизни, и неизвестно, занято ли ее сердце.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес певица
Известная юмористка защитила Лесю Никитюк: за что критиковали ведущую
30 июля 2025, 03:40
Певица Анна Тринчер рассказала, "как далеко" она может зайти на первом свидании
30 июля 2025, 02:40
Ведущий Владимир Остапчук сделал предложение жене
30 июля 2025, 00:00
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Россияне обстреляли города и села на Запорожье: ранены 3 человека
31 июля 2025, 07:40
Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в нескольких областях
31 июля 2025, 07:27
В Киеве ракета уничтожила подъезд многоэтажки: под завалами люди
31 июля 2025, 07:13
На Львовщине возле дома нашли артиллерийский снаряд
31 июля 2025, 07:10
В Полтавской области Mercedes сбил на переходе подростка и женщину
31 июля 2025, 06:40
Воины ССО показали уникальные кадры, как уничтожили 7 россиян и захватили позиции оккупантов
31 июля 2025, 06:10
На побережье Одесской области вынесло морскую мину
31 июля 2025, 05:05
"Жирная" цель: на Донетчине пограничники уничтожили пункт управления вражескими БпЛА
31 июля 2025, 04:00
Танцовщица Елена Шоптенко рассталась с мужем
31 июля 2025, 03:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »