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Популярная певица призналась, что может ходить в магазины для взрослых. По ее словам, она этого не стесняется

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

Певица рассказала, что она не стесняется того, чтобы сходить в магазин секс-игрушек. Она рассказала, что ей нравится покупать интимные товары. В частности, она выбирает игрушки, имеющие разную форму, цвета и интенсивность вибрации.

"Я хожу, мне нравится. Мне нравятся более современные игрушки необычной формы, цветов и всего прочего", – откровенно рассказала артистка.

Напомним, в 2021 году Злата Огневич была героиней шоу "Холостячка". После проекта у нее были отношения с победителем, Андреем Задворным. Однако отношения очень скоро закончились разрывом. После этого артистка не рассказывала о личной жизни, и неизвестно, занято ли ее сердце.