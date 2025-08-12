10:18  12 серпня
12 серпня 2025, 15:05

Контрабанду фейкових "Лабубу" на понад 500 000 грн викрили на Закарпатті

12 серпня 2025, 15:05
Фото: Ужгород/Times
На Закарпатті митники виявили велику партію контрафактних іграшок та аксесуарів, що незаконно потрапили до України

Про це повідомляє Державна митна служба України, передає RegioNews.

За даними митної служби, вантажівка, що прямувала з Китаю на адресу підприємця з Волинської області, перетнула українсько-словацький кордон із понад 16,8 тисячами одиниць товару. Серед вилученого - 7 440 м’яких іграшок, 8 120 брелоків, понад тисяча силіконових чохлів для телефонів і 150 чохлів для навушників. Попередня оціночна вартість затриманої продукції перевищує пів мільйона гривень.

Товар вилучено

Під час митного огляду інспектори помітили, що продукція може порушувати права інтелектуальної власності відомої міжнародної торговельної марки. Власник бренду підтвердив підозри, надавши висновок, що виявлені товари мають ознаки фальсифікату та контрафакту.

Вантажівка зупинена на українсько-словацькому кордоні

За результатами перевірки щодо підприємця склали протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України. Наразі вся партія товару вилучена, а матеріали справи найближчим часом передадуть до суду.

Всередині - контрафактні іграшки та аксесуари

Закарпаття контрабанда іграшка Лабубу контрафакт вилучення
