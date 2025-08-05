Фото: Нацполиция

В Закарпатье нашли женщину, которой принадлежат агрессивные собаки. Известно, что животные бросались на людей в микрорайоне

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В Ужгороде граждане обратились к правоохранителям из-за агрессивных собак. Отмечается, что животные нападали на людей в одном из микрорайонов города. Правоохранители начали проверку и нашли женщину, которой принадлежат животные.

На женщину составили протокол по ч. 3 ст. 154 КупАП, то есть нарушение правил содержания собак и кошек, повлекших причинение вреда здоровью человека. Теперь ей будет грозить штраф.

"Учитывая опасность для граждан, полицейские обратились к городским властям с просьбой изъять животных. Решением городского головы соответствующие службы провели изъятие", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Чернигове двое детей сбросили из окна девятого этажа кота. В результате падения животное погибло. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).