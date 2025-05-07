Фото: Нацполиция

В Закарпатье правоохранители задержали иностранца. Он оказался организатором канала переправки военнообязанных через границу

Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области, передает RegioNew.

Правоохранители разоблачили канал переправки военнообязанных через границу. Организатором оказался иностранец, 39-летний гражданин Армении. Он предлагал мужчинам мобилизационного возраста за 13 тысяч долларов беспрепятственное пересечение границы в обход официальных пунктов пропуска. Маршрут он проложил через реки или горы.

Его задержали "с поличным", когда он встречался с одним из "клиентов" для получения денег. Теперь иностранца поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили медиков, которые продавали военнообязанные фейковые справки. Они "диагностировали" им ВИЧ.