Фото: полиция

Происшестие случилось 4 августа около двух ночи в Мукачевском районе. В результате взрыва гранаты тяжело травмировался 16-летний парень

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Предварительно установлено, что подросток, находясь у бабушки, на приусадебном участке дома самостоятельно привел в действие взрывное устройство – выдернул чеку из гранаты.

В результате взрыва парень получил тяжелые травмы в виде полной травматической ампутации правых рук и ног. Его госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Он находится в реанимационном отделении.

Правоохранители устанавливают происхождение гранаты и все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 и ст. 128 УК Украины (незаконное обращение с боеприпасами, неосторожное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, ранее в Кривом Роге полицейские задержали 37-летнего мужчину, бросившего гранату под дверь своего соседа. Взрыв испугал жильцов дома, однако, к счастью, никто не пострадал.