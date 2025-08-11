13:35  11 серпня
На Львівщині горів приватний пансіонат для літніх людей
10:40  11 серпня
У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 15:59

На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини

11 серпня 2025, 15:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На кордоні зі Словаччиною затримали іноземця-туриста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали неподалік пункту пропуску "Малі Селменці" 22-річного громадянина Швеції, який намагався потрапити з України на територію Словаччини у незаконний спосіб.

Прикордонники встановили, що іноземець є мандрівником і прибув на територію нашої держави встановленим порядком через пункт пропуску "Малі Селменці". Метою його подорожі був одноденний візит до Ужгорода, де він планував ознайомитися з архітектурою та історичними пам’ятками обласного центру Закарпаття.

Вночі, після прогулянки містом, юнак вирішив повернутися у Словаччину. Він приїхав у село Малі Селменці опівночі. Коли іноземець побачив, що пункт пропуску не функціонує, вирішив обійти його і перетнути кордон у незаконний спосіб.

За скоєне чоловіку загрожує штраф.

Нагадаємо, Закарпатті іноземець за 15 тисяч доларів продавав чоловікам призовного віку "маршрут" за кордон. Його затримали "на гарячому", коли він зустрічався з одним з "клієнтів" для отримання грошей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття ДПСУ кордон штраф іноземець Словаччина
На Закарпатті агресивні собаки нападали на людей: що загрожує власниці тварин
05 серпня 2025, 20:47
На Закарпатті ліквідували шахрайський кол-центр, що обдурював іноземців
05 серпня 2025, 11:07
Втратив кінцівки: на Закарпатті через вибух гранати тяжко травмувався 16-річний підліток
05 серпня 2025, 07:57
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Путін готовий залишити Херсон і Запоріжжя Україні, але є умова
11 серпня 2025, 16:35
На Дніпропетровщині припинили діяльність "медцентру", що продавав наркотики
11 серпня 2025, 16:28
У Києві в річці Десенка знайшли тіло потонулого чоловіка
11 серпня 2025, 16:07
Олена Шуляк розповіла, як українцям отримати психологічну допомогу поруч із домом
11 серпня 2025, 15:44
Від ранку на Нікопольщині – п’ятеро постраждалих, у самому Нікополі - троє
11 серпня 2025, 15:36
На Житомирщині бухгалтер військової частини привласнив понад 800 тис. грн зарплатних коштів
11 серпня 2025, 15:11
На Дніпропетровщині викрили мережу підпільних гральних закладів: серед організаторів – депутат
11 серпня 2025, 15:07
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 14:49
Азербайджан виділяє $2 млн Міністерству енергетики для допомоги Україні
11 серпня 2025, 14:42
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »