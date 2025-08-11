На Закарпатті затримали іноземного туриста, який намагався незаконно потрапити до Словаччини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Як зазначається, прикордонники Чопського загону затримали неподалік пункту пропуску "Малі Селменці" 22-річного громадянина Швеції, який намагався потрапити з України на територію Словаччини у незаконний спосіб.

Прикордонники встановили, що іноземець є мандрівником і прибув на територію нашої держави встановленим порядком через пункт пропуску "Малі Селменці". Метою його подорожі був одноденний візит до Ужгорода, де він планував ознайомитися з архітектурою та історичними пам’ятками обласного центру Закарпаття.

Вночі, після прогулянки містом, юнак вирішив повернутися у Словаччину. Він приїхав у село Малі Селменці опівночі. Коли іноземець побачив, що пункт пропуску не функціонує, вирішив обійти його і перетнути кордон у незаконний спосіб.

За скоєне чоловіку загрожує штраф.

Нагадаємо, Закарпатті іноземець за 15 тисяч доларів продавав чоловікам призовного віку "маршрут" за кордон. Його затримали "на гарячому", коли він зустрічався з одним з "клієнтів" для отримання грошей.