В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что пограничник наладил противоправную деятельность по внесению в базу данных "Шлях" информации о въезде на территорию Украины лиц призывного возраста, выехавших из страны в условиях действия правового режима военного положения, но фактически не вернувшихся.

За указанную услугу пограничник получал примерно 300 долларов США за каждое "оформленное" лицо.

Взяточника задержали в Мукачево во время получения денежного вознаграждения.

За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье задержали группу лиц, пытавшихся переправить людей в Румынию по горному маршруту. По данным следствия, переправку организовали трое местных жителей.