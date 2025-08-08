09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 15:39

В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки

08 августа 2025, 15:39
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Военнослужащего ГПСУ разоблачили на получении взятки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что пограничник наладил противоправную деятельность по внесению в базу данных "Шлях" информации о въезде на территорию Украины лиц призывного возраста, выехавших из страны в условиях действия правового режима военного положения, но фактически не вернувшихся.

За указанную услугу пограничник получал примерно 300 долларов США за каждое "оформленное" лицо.

Взяточника задержали в Мукачево во время получения денежного вознаграждения.

За совершенное ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье задержали группу лиц, пытавшихся переправить людей в Румынию по горному маршруту. По данным следствия, переправку организовали трое местных жителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
взятка граница Закарпатье Шлях ГПСУ
В Закарпатье ликвидировали мошеннический колл-центр, который обманывал иностранцев
05 августа 2025, 11:07
Потерял конечности: на Закарпатье из-за взрыва гранаты тяжело травмировался 16-летний подросток
05 августа 2025, 07:57
Псевдоволонтеры в форме: на Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов за границу
04 августа 2025, 15:15
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Кропивницком задержан 47-летний безработный за помощь в корректировке воздушных ударов РФ
08 августа 2025, 16:20
В Одесской области адмиралу рф объявили подозрение за незаконное удержание гражданских членов экипажа "Сапфира"
08 августа 2025, 15:59
На Волыни пограничники задержали проводника поезда, который пытался вывезти мужчину в Польшу
08 августа 2025, 15:56
На Прикарпатье судили военного, который стал уклонистом, потому что "мама так посоветовала"
08 августа 2025, 15:47
Разоблачено руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области на махинациях со служебным жильем
08 августа 2025, 15:40
Шпион Кремля: на оккупированных территориях россияне вводят свой мессенджер – чем это опасно
08 августа 2025, 15:29
Вместо сноса: на Днепропетровщине советский памятник "перекрасили"
08 августа 2025, 15:22
В Кривом Роге разоблачили медика и сообщника на взятке $5 тыс. за фиктивные документы для отсрочки от службы
08 августа 2025, 15:20
В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы
08 августа 2025, 15:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »