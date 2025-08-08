На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що прикордонник налагодив протиправну діяльність щодо внесення до бази даних "Шлях" інформації про в'їзд на територію України осіб призовного віку, які виїхали з країни в умовах дії правового режиму воєнного стану, але фактично не повернулись.

За вказану послугу прикордонник отримував приблизно 300 доларів США за кожну "оформлену" особу.

Хабарника затримали у Мукачеві під час отримання грошової винагороди.

За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали групу осіб, яка намагалася переправити людей до Румунії гірським маршрутом. За даними слідства, переправлення організували троє місцевих жителів.