Псевдоволонтеры в форме: на Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов за границу

фото: Национальная полиция

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы, организованную 49-летним киевлянином. За 5 500 долларов злоумышленник предлагал военнообязанным помощь в бегстве из Украины под видом волонтеров в военной форме

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как выяснили следователи, "волонтер" выдавал своим клиентам поддельные удостоверения, которые демонстрировали на блокпостах, прикрываясь якобы поездками в пользу ВСУ.

Одним из таких "уклонистов" стал 26-летний житель Кировоградской области. Вместе со своим "проводником" мужчина переоделся в военную форму и отправился в сторону румынской границы на автомобиле BMW. В селе Широкое их остановили правоохранители. Предоставленные "волонтерские документы" оказались ложными.

49-летний организатор был задержан. Мужчине уже сообщили о подозрении. Его клиенту грозит административная ответственность за попытку нарушения правил пересечения границы.

Полиция устанавливает возможных подельников злоумышленника.

Напомним, СБУ и Нацполиция прекратили деятельность нескольких незаконных схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах страны. В рамках расследования задержаны пять организаторов таких сделок. Злоумышленники потребовали от клиентов суммы от 6 до 15 тысяч долларов США за подделку документов, позволявших мужчинам призывного возраста избежать военной службы.