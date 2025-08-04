13:00  04 августа
Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
11:53  04 августа
Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком
08:24  04 августа
В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
UA | RU
UA | RU
04 августа 2025, 15:15

Псевдоволонтеры в форме: на Закарпатье раскрыли схему переправки уклонистов за границу

04 августа 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

На Закарпатье правоохранители разоблачили схему незаконного пересечения границы, организованную 49-летним киевлянином. За 5 500 долларов злоумышленник предлагал военнообязанным помощь в бегстве из Украины под видом волонтеров в военной форме

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Как выяснили следователи, "волонтер" выдавал своим клиентам поддельные удостоверения, которые демонстрировали на блокпостах, прикрываясь якобы поездками в пользу ВСУ.

Одним из таких "уклонистов" стал 26-летний житель Кировоградской области. Вместе со своим "проводником" мужчина переоделся в военную форму и отправился в сторону румынской границы на автомобиле BMW. В селе Широкое их остановили правоохранители. Предоставленные "волонтерские документы" оказались ложными.

49-летний организатор был задержан. Мужчине уже сообщили о подозрении. Его клиенту грозит административная ответственность за попытку нарушения правил пересечения границы.

Полиция устанавливает возможных подельников злоумышленника.

Напомним, СБУ и Нацполиция прекратили деятельность нескольких незаконных схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах страны. В рамках расследования задержаны пять организаторов таких сделок. Злоумышленники потребовали от клиентов суммы от 6 до 15 тысяч долларов США за подделку документов, позволявших мужчинам призывного возраста избежать военной службы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье уклонение от мобилизации военнообязанные за границу мобилизация схема
На Закарпатье задержали киевлянина, пытавшегося доставить "клиента" к границе в "скорой"
01 августа 2025, 12:05
В Киеве мужчина за $7000 обещал "откосить" мобилизованного - его задержали
30 июля 2025, 20:41
За $6200 в Румынию: на Волыни разоблачили схему переправки мужчин через границу
30 июля 2025, 11:38
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Завтра в Украине ожидается до +34, местами дожди с грозами
04 августа 2025, 17:11
19-летний вратарь "Кривбасса" не вернулся в Украину с предсезонных сборов в Словении
04 августа 2025, 17:03
Готовила теракт в центре Днепра: СБУ разоблачила наркозависимую российскую агентку
04 августа 2025, 16:55
В Киевской области разоблачили "бизнесменов", которые торговали наркотиками
04 августа 2025, 16:46
На трассе на Прикарпатье столкнулись BMW и Mercedes: пострадали два человека
04 августа 2025, 16:40
Росияне накрыли огнем Запорожскую область: есть погибшие
04 августа 2025, 16:26
Известный депутат "Слуги народа" был арестован с залогом в 8 млн грн
04 августа 2025, 16:23
В Харьковской области активно развивают ветеранский спорт
04 августа 2025, 16:19
Хотел спасти деньги, но стал жертвой мошенников: в Ровенской области сообщили о подозрении 19-летнему аферисту
04 августа 2025, 16:13
В Харьковской области появился специалист по сопровождению ветеранов и семей погибших: как получить помощь
04 августа 2025, 16:04
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »