На Закарпатье пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц в Румынию

фото: ГПСУ

На окраине населенного пункта Верхнее Водяное разоблачен организатор незаконной переправки лиц из Украины в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, житель Раховского района, которому уже объявлялось о подозрении в совершении уголовного преступления за аналогичное преступление в 2023 году, попытался организовать незаконную переправку в Румынию 24-летнего жителя Хуста.

Он вместе с приспешниками должны были доставить клиента в речной участок границы и обеспечить его беспрепятственное пересечение. Стоимость услуг организатор оценил в 6000 долларов.

Организатора правоохранители задержали при получении оговоренной суммы от клиента.

Напомним, в Закарпатье задержали киевлянина, который пытался доставить "клиента" к границе в "скорой". Пассажиру грозит штраф, в то время как организатору схему грозит до девяти лет лишения свободы.