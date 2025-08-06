10:48  06 августа
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
07:48  06 августа
Из ставка в Кировоградской области вытащили тело 25-летнего парня
07:15  06 августа
Грозы, град и шквалы: в Украине объявлено штормовое предупреждение
UA | RU
UA | RU
06 августа 2025, 09:58

На Закарпатье пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц в Румынию

06 августа 2025, 09:58
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

На окраине населенного пункта Верхнее Водяное разоблачен организатор незаконной переправки лиц из Украины в Румынию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, житель Раховского района, которому уже объявлялось о подозрении в совершении уголовного преступления за аналогичное преступление в 2023 году, попытался организовать незаконную переправку в Румынию 24-летнего жителя Хуста.

Он вместе с приспешниками должны были доставить клиента в речной участок границы и обеспечить его беспрепятственное пересечение. Стоимость услуг организатор оценил в 6000 долларов.

Организатора правоохранители задержали при получении оговоренной суммы от клиента.

Напомним, в Закарпатье задержали киевлянина, который пытался доставить "клиента" к границе в "скорой". Пассажиру грозит штраф, в то время как организатору схему грозит до девяти лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГПСУ побег за границу Румыния видео
В Закарпатье агрессивные собаки нападали на людей: что угрожает владелице животных
05 августа 2025, 20:47
Потерял конечности: на Закарпатье из-за взрыва гранаты тяжело травмировался 16-летний подросток
05 августа 2025, 07:57
На Закарпатье трехлетний ребенок пострадал из-за суперклея - что произошло
03 августа 2025, 13:15
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Помогал прорываться в Покровск: СБУ задержала вражеского корректировщика
06 августа 2025, 11:57
В Киеве задержали мужчину, который угрожал взорвать ТРЦ
06 августа 2025, 11:42
Украинцы стали меньше доверять Зеленскому
06 августа 2025, 11:25
Третья попытка Кабмина: Бюро экономической безопасности возглавит Александр Цивинский
06 августа 2025, 11:20
Нелегал из России более 10 лет жил на Ровенщине — теперь его принудительно выдворят
06 августа 2025, 10:57
В сеть попало новое видео конфликта мэра Ивано-Франковска с активистом
06 августа 2025, 10:48
Бронирование для бизнеса: государство может увеличить лимит для предприятий Харьковщины
06 августа 2025, 10:42
Чиновники "наошибались" в декларациях почти на 6 млрд грн
06 августа 2025, 10:35
Румыния поднимала самолеты F-16 из-за атаки "шахедов" на юг Украины
06 августа 2025, 10:32
Как легко пополнить домашний интернет в Киеве: лучшие способы для абонентов Nashnet
06 августа 2025, 10:24
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »