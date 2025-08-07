На Закарпатті медики врятували зір хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм

фото: Закарпатська обласна дитяча лікарня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Закарпатської обласної дитячої лікарні у Фейсбуці.

Як зазначається, 1 серпня до офтальмологічного відділення "швидка" доправила у критичному стані трирічного хлопчика, який випадково заклеїв собі очі суперклеєм. У момент госпіталізації повіки дитини були повністю злиплі, малюк не міг розплющити очі. Крім больового синдрому, був ризик важкого хімічного ушкодження кон’юнктиви та рогівки, що могло призвести до часткової або повної втрати зору.

Медики провели делікатне очищення повік та слизових оболонок від залишків клею, дитині було призначено інтенсивну протизапальну, антибактеріальну та регенеративну терапію.

Зір дитини повністю відновився.

"У світовій медичній практиці подібних інцидентів зафіксовано лише 53, з них 30 - у дітей", – прокоментували у лікарні.

