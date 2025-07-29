Иллюстративное фото

На Волыни задержан водитель, который перевозил военнообязанных за границу. Известно, что они планировали доехать до Беларуси

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

24 июля правоохранители разоблачили участника схемы незаконной переправки уклонистов за границу. Он пытался вывезти за границу троих военнообязанных. Известно, что он оказывал услуги водителя за 5 тысяч долларов. Вывезти военнообязанных он должен был в Беларусь.

Мужчине и еще двум задержанным ранее участникам схемы, которые также за вознаграждение вывозили мужчин из Украины, поставлено в известность о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины по корыстным мотивам по предварительному сговору группой лиц (ч.3 ст. 332 УК Украины).

Известно, что три водителя работали на одного заказчика. Тот находится за границей, но искал клиентов в Украине и улаживал другие организационные вопросы. Сейчас принимаются меры, чтобы привлечь его к ответственности. Известно, что всего три клиента заплатили 15 тысяч долларов.

"Всем трем подозреваемым участникам схемы суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее на границе с Венгрией женщина пыталась дать взятку пограничникам. Выяснилось, она собиралась "купить" пропуск для своего зятя. Однако теперь ее будут судить за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.