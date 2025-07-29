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29 июля 2025, 15:30

На Буковине задержан полицейский и сообщник при попытке вывезти уклонистов в Молдову

29 июля 2025, 15:30
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Фото: Государственное бюро расследований
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Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили противоправную схему, организованную киевским правоохранителем и его знакомым

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, мужчины занимались нелегальной переправкой военнообязанных граждан в Молдову через территорию Черновицкой области.

Фигуранты действовали по четко отработанному механизму. Правоохранитель, используя свои служебные полномочия, сопровождал клиентов через блокпосты, гарантируя беспрепятственное передвижение. Далее мужчин доставляли в пограничную деревню, откуда те должны были самостоятельно перейти границу. Стоимость такой "услуги" составляла 13,5 тысячи долларов США за одного человека. Средства поступали на криптогаманец третьего участника схемы, которого устанавливают правоохранители.

19 июля 2025 года на окраине Новоднестровской пограничники остановили автомобиль, в котором находились организаторы схемы и трое военнообязанных мужчин. В результате обысков собраны доказательства причастности к организации незаконного пересечения границы.

Обеим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о миллионном бизнесе на ухилянтах: в Киеве судят адвоката за масштабную схему.

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