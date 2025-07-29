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В столице разоблачили злоумышленников, организовавших схему незаконной переправки военнообязанных за границу. Они продавали мужчинам браки с женщинами с инвалидностью

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

В столице будут судить организаторов схемы незаконной переправки военнообязанных за границу. Известно, что они помогали мужчинам заключить брак с женщиной с инвалидностью.

Также злоумышленники предлагали и другую услугу: оформить фиктивные справки для получения группы инвалидности. С такими документами можно было выехать за границу.

Злоумышленники искали клиентов через соцсети. За "услугу" с фиктивным браком они просили 3800 долларов (800 из них получала сама женщина). При этом в браке мужчина должен был выплачивать ей ежемесячно по 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее в Прикарпатье мужчина наладил канал незаконного пересечения государственной границы. Для этого он использовал женщину с инвалидностью, манипулируя ее уязвимым состоянием. Стоимость такой "услуги" для клиентов составила 10 тысяч долларов.