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29 липня 2025, 21:29

15 тисяч доларів за "мандрівку": на Волині затримали водія, який віз чоловіків до Білорусі

29 липня 2025, 21:29
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На Волині затримали водія, який перевозив військовозобов'язаних за кордон. Відомо, що вони планували доїхати до Білорусі

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

24 липня правоохоронці викрили учасника схеми незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Він намагався вивезти за кордон трьох військовозобов'язаних. Відомо, що він виконував послуги водія за 5 тисяч доларів. Вивезти військовозобов'язаних він повинен був до Білорусі.

Чоловіку та ще двом затриманим раніше учасникам схеми, які також за винагороду вивозили чоловіків з України, повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 332 КК України).

Відомо, що троє водіїв працювали на одного замовника. Той перебуває за кордоном, але шукав клієнтів в Україні та залагоджував інші організаційні питання. Зараз вживають заходи, щоб притягнути його до відповідальності. Відомо, що загалом троє клієнтів заплатили 15 тисяч доларів.

"Усім трьом підозрюваним учасникам схеми суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на кордоні з Угорщиною жінка намагалась дати хабаря прикордонникам. З'ясувалось, вона мала намір "купити" пропуск для свого зятя. Проте тепер її будуть судити за надання неправомірної вигоди службовій особі.

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