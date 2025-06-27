В Закарпатье теща пыталась за 500 долларов подкупить пограничников, чтобы вывезти зятя

фото: ГПСУ

На границе с Венгрией теща пыталась «купить» у пограничников пропуск для своего зятя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Инцидент произошел в пункте пропуска Тиса. 53-летняя украинка решила дать 500 долларов пограничникам или они пропустили через границу ее 35-летнего зятя.

Пограничники от неправомерного вознаграждения отказались, доложили о случае руководства и вызвали на место происшествия сотрудников Нацполиции.

Теперь женщину будут судить за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Напомним, в Закарпатье мужчина предлагал пограничнику 1700 долларов, чтобы вывезти сына из Украины.