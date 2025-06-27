В Закарпатье теща пыталась за 500 долларов подкупить пограничников, чтобы вывезти зятя
На границе с Венгрией теща пыталась «купить» у пограничников пропуск для своего зятя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Инцидент произошел в пункте пропуска Тиса. 53-летняя украинка решила дать 500 долларов пограничникам или они пропустили через границу ее 35-летнего зятя.
Пограничники от неправомерного вознаграждения отказались, доложили о случае руководства и вызвали на место происшествия сотрудников Нацполиции.
Теперь женщину будут судить за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Напомним, в Закарпатье мужчина предлагал пограничнику 1700 долларов, чтобы вывезти сына из Украины.
На Закарпатье пограничник во время службы скрылся за границу и попросил убежищаВсе новости »
27 июня 2025, 12:53В Закарпатье мошенники похитили 1,7 миллиона у пенсионеров
26 июня 2025, 16:15В Закарпатье будут судить мужчину, который переправлял беспилотником сигареты в Румынию
26 июня 2025, 15:25
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
28 и 29 июня - в городе Самар объявлен День траура по погибшим из-за баллистического обстрела
27 июня 2025, 15:55Кабмин обязал операторов блокировать спам и фейковые звонки
27 июня 2025, 15:37Пограничники предупредили об ограничении движения на одном из пунктов пропуска во Львовской области
27 июня 2025, 15:0449-летний львовянин за 200 тыс. грн организовал фиктивный брак дочери, чтобы помочь "зятю" избежать мобилизации
27 июня 2025, 15:02В Закарпатье пограничники в горах со стрельбой останавливали перевозчика с нарушителями
27 июня 2025, 14:53Байковое кладбище в Киеве превратилось в свалку
27 июня 2025, 14:50В Черкасской области мужчина застрелил собаку: громаду всколыхнул случай жестокого обращения с животными
27 июня 2025, 14:41На Украину надвигается ненастье: ожидается сильный ветер и грозы
27 июня 2025, 14:26Сказочная цена: мать министерки Юстиции купила квартиру в Киеве по "космической" скидке
27 июня 2025, 14:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ