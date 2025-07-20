Фото: Facebook/ГПСУ

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали группу из восьми граждан Чехии, которые незаконно перешли границу Украины

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время патрулирования украинско-румынского участка вблизи отдела пограничной службы "Деловое". В составе группы были пять мужчин и три женщины. Они приехали в Румынию, чтобы полюбоваться красотой карпатских гор, но, двигаясь вдоль инженерных заграждений, не заметили, что фактически оказались на территории Украины.

Нарушителей задержали и оформили протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за незаконное пересечение границы. После завершения формальностей туристов вернули обратно в Румынию в порядке реадмиссии.

Правоохранители продолжают усиленно патрулировать приграничные территории, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить безопасность на границе.

Напомним, "скорая помощь" для ухилянтов: в Закарпатье пограничники задержали "путешественников" в карете.