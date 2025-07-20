Закарпатские пограничники задержали восемь чешских туристов за незаконное пересечение границы
На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали группу из восьми граждан Чехии, которые незаконно перешли границу Украины
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает RegioNews.
Инцидент произошел во время патрулирования украинско-румынского участка вблизи отдела пограничной службы "Деловое". В составе группы были пять мужчин и три женщины. Они приехали в Румынию, чтобы полюбоваться красотой карпатских гор, но, двигаясь вдоль инженерных заграждений, не заметили, что фактически оказались на территории Украины.
Нарушителей задержали и оформили протоколы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за незаконное пересечение границы. После завершения формальностей туристов вернули обратно в Румынию в порядке реадмиссии.
Правоохранители продолжают усиленно патрулировать приграничные территории, чтобы предотвратить нарушения и обеспечить безопасность на границе.
Напомним, "скорая помощь" для ухилянтов: в Закарпатье пограничники задержали "путешественников" в карете.