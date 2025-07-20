Фото: Facebook/ДПСУ

На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали групу з восьми громадян Чехії, які незаконно перейшли кордон України

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає RegioNews.

Інцидент стався під час патрулювання українсько-румунської ділянки поблизу відділу прикордонної служби "Ділове". У складі групи були п'ять чоловіків та три жінки. Вони приїхали до Румунії, щоб помилуватися красою карпатських гір, але, рухаючись вздовж інженерних загороджень, не помітили, що фактично опинилися на території України.

Порушників затримали та оформили протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за незаконне перетинання кордону. Після завершення формальностей туристів повернули назад до Румунії у порядку реадмісії.

Правоохоронці продовжують посилено патрулювати прикордонні території, аби запобігти порушенням і забезпечити безпеку на кордоні.

Нагадаємо, "швидка допомога" для ухилянтів: на Закарпатті прикордонники затримали "мандрівників" у кареті.