Фото: Нацполиция

В Закарпатье правоохранители задержали мужчину. Он причастен к поджогу местной церкви

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Задержали 28-летнего жителя Закарпатья, который поджег греко-католическую церковь в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Кроме того, он написал фразу провокативной надписи на фасаде культового сооружения. Отмечается, что надпись была направлена на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной розни.

"В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине подросток бросил две бутылки с легковоспламеняющимся веществом под здание синагоги и скрылся.