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18 июля 2025, 22:15

В Закарпатье задержали мужчину, который поджег церковь

18 июля 2025, 22:15
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Фото: Нацполиция
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В Закарпатье правоохранители задержали мужчину. Он причастен к поджогу местной церкви

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Задержали 28-летнего жителя Закарпатья, который поджег греко-католическую церковь в селе Паладь-Комаровцы Ужгородского района. Кроме того, он написал фразу провокативной надписи на фасаде культового сооружения. Отмечается, что надпись была направлена на дестабилизацию ситуации в регионе и разжигание национальной и религиозной розни.

"В настоящее время правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Днепропетровщине подросток бросил две бутылки с легковоспламеняющимся веществом под здание синагоги и скрылся.

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