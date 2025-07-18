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18 июля 2025, 19:32

В Харькове мужчина организовал прибыльный бизнес на уклонистах

18 июля 2025, 19:32
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Фото: прокуратура
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В Харькове задержан мужчина, который брал деньги с военнообязанных. Он продавал им "туры за границу"

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Харьковской области мужчина организовал "зеленый коридор" для мужчин призывного возраста. Известно, что преступный план побега семи военнообязанных за границу он разработал еще в феврале этого года.

По данным правоохранителей, "клиенты" должны были заплатить 7 тысяч долларов. В эти деньги входила покупка билетов в западную Украину, дальнейший подвоз к границе, пешеходный переход и обещал так называемую "зеленую дорогу" от пограничников.

Также за отдельный план в размере 1,1 тысячи долларов организатор схемы обещал организовать документы о законном пребывании за границей и проставлении штампов в паспортах.

В день отправления поезда из Харькова он получил 48 тысяч долларов от шести мужчин. Правоохранители задержали его, когда он пытался проверить подлинность банкнот в банке. Сейчас мужчина находится под стражей.

Напомним, ранее в Закарпатье пограничники задержали "фейковую" карету скорой помощи. В салоне оказались мужчины из разных регионов, которые надеялись уехать за границу.

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