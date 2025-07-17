Фото: ГПСУ

На Закарпатье остановили карету скорой помощи. Однако внутри оказались не медики, а мужчины, пытавшиеся вывезти "клиента" за границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На Закарпатье пограничники разоблачили фейковую "скорую помощь". 62-летний злоумышленник договорился с двумя харьковчанами, чтобы его доставили в приграничье. Дельцы увезли "клиента" каретой "скорой помощи". За это он должен был заплатить 10 тысяч долларов.

"Правоохранители всех задержали: перевозчиков ждет уголовная ответственность, а нарушителя - административная", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее пограничники задержали мужчин, которые шли в направлении Молдовы. Им помогал организатор схемы, управлявший ими через Telegram-канал. Каждый мужчина заплатил ему от 7 до 9 тысяч долларов США.