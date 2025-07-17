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17 июля 2025, 17:59

"Скорая помощь" для уклонистов: на Закарпатье пограничники задержали "путешественников" в карете

17 июля 2025, 17:59
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Фото: ГПСУ
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На Закарпатье остановили карету скорой помощи. Однако внутри оказались не медики, а мужчины, пытавшиеся вывезти "клиента" за границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

На Закарпатье пограничники разоблачили фейковую "скорую помощь". 62-летний злоумышленник договорился с двумя харьковчанами, чтобы его доставили в приграничье. Дельцы увезли "клиента" каретой "скорой помощи". За это он должен был заплатить 10 тысяч долларов.

"Правоохранители всех задержали: перевозчиков ждет уголовная ответственность, а нарушителя - административная", - рассказали правоохранители.

Напомним, ранее пограничники задержали мужчин, которые шли в направлении Молдовы. Им помогал организатор схемы, управлявший ими через Telegram-канал. Каждый мужчина заплатил ему от 7 до 9 тысяч долларов США.

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