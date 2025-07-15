Двое уклонистов из Запорожья заблудились в лесах и болотах на Ровенщине

фото: ГПСУ

В Ровенской области пограничники обнаружили двух жителей Запорожья, незаконно оказавшихся в пограничной полосе. Мужчины заблудились в болотистой местности и нуждались в помощи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Один из мужчин позвонил по телефону и рассказал, что они с другом уже долгое время не могут выбраться из леса вблизи границы и находятся в крайне истощенном состоянии.

Пограничный наряд оперативно отправился на поиски. Вскоре мужчин нашли в мокрой одежде, обессиленных и замерзших. Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

В ходе проверки выяснилось, что оба запорожца незаконно проникли на пограничную территорию, не имея ни документов, ни соответствующих пропусков. Что же привело их в этот район, мужчины объяснить не смогли.

"В настоящее время нарушителям придется отвечать за несоблюдение пограничного законодательства", - говорится в сообщении.