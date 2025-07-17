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17 липня 2025, 17:59

"Швидка допомога" для ухилянтів: на Закарпатті прикордонники затримали "мандрівників" у кареті

17 липня 2025, 17:59
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Фото: ДПСУ
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На Закарпатті зупинили карету "швидкої допомоги". Проте всередині виявились не медики, а чоловіки, які намагались вивезти "клієнта" за кордон

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На Закарпатті прикордонники викрили фейкову "швидку допомогу". 62-річний зловмисник домовився з двома харків'янами, щоб його доставили до прикордоння. Ділки повезли "клієнта" каретою "швидкої допомоги". За це він повинен був заплатити 10 тисяч доларів.

"Правоохоронці всіх затримали: "перевізників" чекає кримінальна відповідальність, а порушника – адміністративна", - розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше прикордонники затримали чоловіків, які йшли у напрямку Молдови. Їм допомагав організатор схеми, який керував ними через Telegram-канал. Кожен з чоловіків заплатив йому від 7 до 9 тисяч доларів США.

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