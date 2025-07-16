В Одесской области пограничники задержали 10 "туристов", которые заплатили от 7,5 до 9 тыс. долларов, чтобы попасть в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как выяснилось, жители Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы. Помогал им в этом организатор, дистанционно руководивший ими через телеграмм-канал.

За такой тур каждый из мужчин заплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов США на криптогаманец организатора.

Во время задержания нарушители пытались скрыться, поэтому пограничники вынуждены были стрелять вверх.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову.