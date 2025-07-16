В Одесской области пограничники задержали 10 "туристов", которые заплатили от 7,5 до 9 тыс. долларов, чтобы попасть в Молдову
Движение мужчин, шедших в направлении Молдовы, обнаружил оператор БпЛА
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как выяснилось, жители Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Одесской, Ровенской и Киевской областей пытались незаконно пересечь приднестровский сегмент украино-молдавской границы. Помогал им в этом организатор, дистанционно руководивший ими через телеграмм-канал.
За такой тур каждый из мужчин заплатил от 7,5 до 9 тыс. долларов США на криптогаманец организатора.
Во время задержания нарушители пытались скрыться, поэтому пограничники вынуждены были стрелять вверх.
Напомним, в Одесской области пограничники задержали мужчину, который на лодке пытался попасть в Молдову.
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