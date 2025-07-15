8000 долларов за "переезд" в Молдову: пограничники разоблачили незаконную схему на Буковине

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

По данным пограничников, местный житель принялся организовать переправку трех человек в Молдову в обход пунктов пропуска. Сначала планировалось довезти мужчин поближе к границе, а затем указать им дальнейший маршрут движения в соседнюю страну. Однако, при движении к намеченной точке, автомобиль с нарушителями остановили военнослужащие ГПСУ.

Жители Черновицкой и Днепропетровской областей за переправку в Молдову заплатили организатору противоправной схемы по 8000 долларов США.

Относительно них составлены материалы об административном правонарушении. Им грозит штраф. В то же время организатору незаконной сделки грозит лишение свободы.

Напомним, в начале июля в Черновицкой области разоблачили канал незаконной переправки мужчин за границу.