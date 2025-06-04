На Тернопольщине 63-летнего мужчину будут судить за разжигание религиозной розни

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За разжигание религиозной розни житель Тернопольской области будет отвечать в суде

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Правоохранители установили, что 63-летний мужчина долгое время публиковал в соцсетях видеозаписи и провоцировал конфликты. В ходе досудебного расследования стало известно, что фигурант негативно отзывался о реформах, происходящих в религиозной сфере, активно критиковал размещение в храмах и на иконах трезубца, неоднократно унижал официальную государственную символику и разжигал вражду и ненависть между верующими разных конфессий.

За совершенное мужчине может грозить до 3 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернополе мужчина написал "число зверя" на фасадах 17 церквей.