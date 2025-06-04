Полицейские расследуют загадочную смерть троих мужчин на предприятии в Тернопольской области

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Трагедия произошла в пятницу, 30 мая. В полицию поступило сообщение от спасателей о том, что на предприятии в селе Мишковичи погибли три работника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Выехав на место происшествия, полицейские установили, что погибшие мужчины в возрасте 42, 43 и 50 лет. При выполнении работ по очистке емкости они потеряли сознание и скончались. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

По этому факту следственные полиции возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).

Напомним, в Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда.