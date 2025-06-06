Палили автівки заради помсти: в Ужгороді двом чоловікам загрожує тюрма

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо двох чоловіків, яких підозрюють у серії підпалів автомобілів в Ужгороді. Обвинувальні акти вже передано до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що йдеться про події грудня 2024 року. Тоді правоохоронці затримали двох місцевих мешканців — 56 та 57 років. Вони підозрюються у підпалі трьох автівок: Audi, Volkswagen і Mercedes.

Під час слідства з'ясувалося, що зловмисники заздалегідь вивчали маршрути потерпілих, фотографували їхні машини й досліджували місцевість. Автівки обливали легкозаймистою речовиною й підпалювали.

За попередніми даними, злочини вчинялися з мотивів особистої помсти або з метою тиску на власників транспорту.

Крім того, в одного з підозрюваних під час обшуків було виявлено понад 500 набоїв до автоматичної зброї. Йому інкримінують ще й незаконне поводження зі зброєю.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Судовий розгляд розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, на Київщині затримали жінку, яка підпалила дві автівки. Зловмисниці повідомили про підозру. Їй загрожує до 10 років тюрми.