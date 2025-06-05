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05 июня 2025, 17:12

В Запорожье разоблачили маскировавшуюся под силовиков группировку

05 июня 2025, 17:12
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фото: Запорожская областная прокуратура
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В Запорожье разоблачены и задержаны организатор и три участника группы по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 35-летний бывший правоохранитель организовал схему незаконного сбыта наркотиков и психотропов, к реализации которой привлек свою сожительницу и двух знакомых.

Подозреваемые распространяли психотропные вещества "PVP", "4-MMC", "метамфетамин", "амфетамин", а также "каннабис", путем разложения так называемых "закладок" в общественных местах Запорожья.

В целях конспирации они использовали форменную одежду с шевронами разных подразделений полиции и военных. Перевозку наркотиков осуществляли автомобилем такси, пряча их в специально оборудованных кейсах под дном кузова.

Участники схемы задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъято около 500 свертков с наркотиками, форменная одежда, оружие, мобильные телефоны, черные записи и другие вещественные доказательства.

Напомним, в Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой.

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Запорожье наркотики наркобизнес полиция схема каннабис
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