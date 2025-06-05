В Запорожье разоблачили маскировавшуюся под силовиков группировку
В Запорожье разоблачены и задержаны организатор и три участника группы по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, 35-летний бывший правоохранитель организовал схему незаконного сбыта наркотиков и психотропов, к реализации которой привлек свою сожительницу и двух знакомых.
Подозреваемые распространяли психотропные вещества "PVP", "4-MMC", "метамфетамин", "амфетамин", а также "каннабис", путем разложения так называемых "закладок" в общественных местах Запорожья.
В целях конспирации они использовали форменную одежду с шевронами разных подразделений полиции и военных. Перевозку наркотиков осуществляли автомобилем такси, пряча их в специально оборудованных кейсах под дном кузова.
Участники схемы задержаны. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения.
Во время обысков по месту жительства задержанных изъято около 500 свертков с наркотиками, форменная одежда, оружие, мобильные телефоны, черные записи и другие вещественные доказательства.
Напомним, в Ровно работник СИЗО поставлял наркотики заключенным из-за романтических отношений с арестанткой.