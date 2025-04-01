На Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося скрыться на велосипеде из Венгрии

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Неизвестный ехал по путям велосипедом из Венгрии. Нарушителя остановили, как только он пересек государственную границу.

У мужчины не было при себе документов и представился гражданином Сенегала. Ранее он проживал на территории Словении, но из-за проблем с легализацией решил перебраться в Украину.

Иностранец поездом добрался до Венгрии, спланировал дальнейший маршрут с помощью мобильного приложения, украл велосипед и приехал им в пункт пропуска.

Мужчине грозит штраф за незаконное пересечение границы.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, которые заплатили по 3500 долларов, чтобы сбежать в Венгрию.