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01 апреля 2025, 10:39

На Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося скрыться на велосипеде из Венгрии

01 апреля 2025, 10:39
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фото: ГПСУ
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Пограничники Чопского отряда задержали в железнодорожном пункте пропуска «Чоп (Дружба)» иностранца, незаконно пересекшего государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Неизвестный ехал по путям велосипедом из Венгрии. Нарушителя остановили, как только он пересек государственную границу.

У мужчины не было при себе документов и представился гражданином Сенегала. Ранее он проживал на территории Словении, но из-за проблем с легализацией решил перебраться в Украину.

Иностранец поездом добрался до Венгрии, спланировал дальнейший маршрут с помощью мобильного приложения, украл велосипед и приехал им в пункт пропуска.

Мужчине грозит штраф за незаконное пересечение границы.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали троих мужчин, которые заплатили по 3500 долларов, чтобы сбежать в Венгрию.

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