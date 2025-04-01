На Закарпатті прикордонники затримали громадянина Сенегалу, який намагався втекти на велосипеді з Угорщини

фото: ДПСУ

Прикордонники Чопського загону затримали у залізничному пункті пропуску «Чоп (Дружба)» іноземця, який незаконно перетнув державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Невідомий їхав по коліях велосипедом з Угорщини. Порушника зупинили, щойно він перетнув державний кордон.

Чоловік не мав при собі документів і назвався громадянином Сенегалу. Раніше він проживав на території Словенії, але через проблеми із легалізацією вирішив перебратися в Україну.

Іноземець потягом дістався Угорщини, спланував подальший маршрут за допомогою мобільного застосунку, вкрав велосипед та приїхав ним у пункт пропуску.

Чоловіку загрожує штраф за незаконний перетин кордону.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали трьох чоловіків, які заплатили по 3500 доларів щоб утекти до Угорщини.